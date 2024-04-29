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  • Житель Дніпра відбився стільцем від чоловіка, який розгулював по вулиці з мачете

Житель Дніпра відбився стільцем від чоловіка, який розгулював по вулиці з мачете

Сьогодні 21:37
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У Дніпрі на Соколі розгулював чоловік з мачете.

Новости Днепра про Житель Дніпра відбився стільцем від чоловіка, який розгулював по вулиці з мачете

У понеділок, 29 квітня, на ж/м Сокіл-2 бачили чоловіка, який розгулював з мачете. Перехожий намагався попросити незнайомця заховати гострий предмет, але неадекват замахнувся на дніпрянина з ножем. 

Містянину вдалося відбитися від нього стільцем. Чоловік вибив з рук нападника мачете, а тим часом на підмогу прибігли очевидці конфлікту, які скрутили дебошира та повалили його на землю. Про це постраждалий розповів у соцмережах.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Чи викликали на місце правоохоронців – не уточнюється. 

Обережно! На відео нецензурна лексика. 

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Новости Днепра про Житель Дніпра відбився стільцем від чоловіка, який розгулював по вулиці з мачетеУкраїнська

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