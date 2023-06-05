В Днепре возле «Дафи» установили чучело российского диктатора в образе военного-неудачника

В Днепре продолжают устанавливать чучела Путина, которые можно колотить.

В Днепре продолжают издеваться над Владимиром Путиным и изображать его в образе военного-неудачника. Очередное чучело появилось возле торгового центра «Дафи».

Возле Даффи тоже установили шмон и сообщают что рядом можете задонатить на ВСУ, — пишут днепряне в телеграмм-канале «Ну и Днепр».

Люди сообщают, что в ВСУ донатят даже дети.

Напомним, ранее чучело чмони-Путина появилось на территории яхт-клуба Сечь на Победе. Днепряне сообщают, что у российского диктатора можно покидать дротики дартса, чтобы согнать стресс.

Кроме того, ранее в яхт-клубе Сечь установили мишени для стрельбы из лука с лицами Шойгу и Путина.

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