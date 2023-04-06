Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі з’явилися мішені з путіним та шойгу (ФОТО)

Сьогодні 16:22
просмотров

У Дніпрі на Перемозі з'явилися мішені з російським диктатором та очільником російського "мінубивства".

Новости Днепра про У Дніпрі з'явилися мішені з путіним та шойгу (ФОТО)

На території яхт-клубу “Січ” з’явилися мішені з владіміром путіним та сергієм шойгу. Про це повідомляє dnepr.info. 

На мішенях зображені карикатури російського президента, який намальований в костюмі для карате та очільника “мінубивства” РФ у військовому однострої. Таким чином дніпряни можуть зігнати свій гнів на загарбників. 

Скоріше за все, відвідувачам клубу дуже сподобалася така ідея, бо мішені забиті маленькими дірками. 

Новости Днепра про У Дніпрі з'явилися мішені з путіним та шойгу (ФОТО)

Нагадаємо, раніше в Дніпрі з’явилося опудало владіміра путіна в оточенні чорних пакетів. Так креативно вирішили відзначити Масляну в сквері Усачова. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі з'явилися мішені з путіним та шойгу (ФОТО)Українська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі та області може змінитися формат навчання в школах та вишах
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:16
    У Дніпрі та області може змінитися формат навчання в школах та вишах

    У Дніпрі та області змінять формат навчання в школах та…

    У Дніпрі рятувальники дістали з занедбаного люку морську свинку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:06
    У Дніпрі рятувальники дістали з занедбаного люку морську свинку

    Сьогодні, 6 квітня, о 12:21 до Служби порятунку «101» зателефонувала…

    Шукають свідків: у Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького збили жінку на “зебрі”
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:33
    Шукають свідків: у Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького збили жінку на “зебрі”

    У Дніпрі поліція встановлює особу жінки, яку збили на пішохідному…

    На Дніпропетровщині майор відлупцював сержанта: як його покарали
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:04
    На Дніпропетровщині майор відлупцював сержанта: як його покарали

    У Кривому Розі майор побив сержанта.

    Наверх