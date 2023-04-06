У Дніпрі з’явилися мішені з путіним та шойгу (ФОТО)

На території яхт-клубу “Січ” з’явилися мішені з владіміром путіним та сергієм шойгу. Про це повідомляє dnepr.info.
На мішенях зображені карикатури російського президента, який намальований в костюмі для карате та очільника “мінубивства” РФ у військовому однострої. Таким чином дніпряни можуть зігнати свій гнів на загарбників.
Скоріше за все, відвідувачам клубу дуже сподобалася така ідея, бо мішені забиті маленькими дірками.
Нагадаємо, раніше в Дніпрі з’явилося опудало владіміра путіна в оточенні чорних пакетів. Так креативно вирішили відзначити Масляну в сквері Усачова.
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