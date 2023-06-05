У Дніпрі біля “Дафі” встановили опудало російського диктатора в образі військового-невдахи

У Дніпрі продовжують встановлювати опудала Путіна, які можна гамселити.

У Дніпрі продовжують знущатися з Владіміра Путіна та зображати його в образі військового-невдахи. Чергове опудало з’явилося біля торговельного центру “Дафі”.

Біля Даффі теж встановили чмоню і повідомляють що поруч можете задонатити на ЗСУ, – пишуть дніпряни в телеграм-каналі “Ну і Дніпро”.

Люди повідомляють, що на ЗСУ донатять навіть діти.

Нагадаємо, раніше опудало чмоні-Путіна з’явилося на території яхт-клубу Січ, що на Перемозі. Дніпряни повідомляють, що в російського диктатора можна покидати дротики дартсу, щоб зігнати стрес.

Крім цього, раніше в яхт-клубі Січ встановили мішені для стрільби з лука з обличчями Шойгу та Путіна.

Читайте також:

Українська

Автор: