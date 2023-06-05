Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі біля “Дафі” встановили опудало російського диктатора в образі військового-невдахи

У Дніпрі біля “Дафі” встановили опудало російського диктатора в образі військового-невдахи

Сьогодні 15:50
просмотров

У Дніпрі продовжують встановлювати опудала Путіна, які можна гамселити.

Новости Днепра про У Дніпрі біля

У Дніпрі продовжують знущатися з Владіміра Путіна та зображати його в образі військового-невдахи. Чергове опудало з’явилося біля торговельного центру “Дафі”. 

Біля Даффі теж встановили чмоню і повідомляють що поруч можете задонатити на ЗСУ, – пишуть дніпряни в телеграм-каналі “Ну і Дніпро”.

Люди повідомляють, що на ЗСУ донатять навіть діти. 

Нагадаємо, раніше опудало чмоні-Путіна з’явилося на території яхт-клубу Січ, що на Перемозі. Дніпряни повідомляють, що в російського диктатора можна покидати дротики дартсу, щоб зігнати стрес. 

Крім цього, раніше в яхт-клубі Січ встановили мішені для стрільби з лука з обличчями Шойгу та Путіна. 

Новости Днепра про У Дніпрі біля

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі біля Українська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі 6 червня три популярні трамваї змінять маршрут
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:15
    У Дніпрі 6 червня три популярні трамваї змінять маршрут

    Важливо!

    У Дніпрі шахраї представляються робітниками відомого банку та намагаються виманити гроші
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:59
    У Дніпрі шахраї представляються робітниками відомого банку та намагаються виманити гроші

    Шахраї не сплять!

    Квас, курка та сир: порівняння цін у мережах АТБ, Варус та «Сільпо» у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:34
    Квас, курка та сир: порівняння цін у мережах АТБ, Варус та «Сільпо» у Дніпрі

    Магазини Дніпра регулярно оновлюють цінники на найпопулярніші товари. Продукція дорожчає,…

    Мама загиблої Лізи в реанімації, ще 12 людей у лікарнях Дніпра: в якому стані постраждалі мешканці Підгороднього
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:56
    Мама загиблої Лізи в реанімації, ще 12 людей у лікарнях Дніпра: в якому стані постраждалі мешканці Підгороднього

    У лікарнях Дніпра досі перебуває 12 людей, які постраждали під…

    Наверх