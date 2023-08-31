В Днепре возбуждено уголовное дело из-за нападения на патрульных: это до 15 лет или пожизненное

По информации Нацполиции, в Днепре открыто уголовное производство по факту посягательства на жизнь патрульных. Сведения об этом внесли в реестр досудебных расследований.
Обстоятельства совершенного 29 августа правонарушения в отношении патрульных полицейских будут установлены следственным путем. Пока никому конкретному не объявляли о подозрении, но в полиции отметили, что за посягательство на жизнь работника полиции предусмотрено наказание. Виновникам грозит от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.
Заметим, что бодикамеры патрульных зафиксировали общение патрульных с женщиной и погибшим мужчиной. Сначала произошла словесная перепалка, но впоследствии началась потасовка, во время которой инспекторы получили травмы, а нападающий — смертельное пулевое ранение.
Напомним, ранее «Схемы» со ссылкой на источники МВД утверждали, что участвовавшей в схватке с полицейскими женщине могут объявить о подозрении. Кроме этого, сегодня суд должен избрать меру пресечения для патрульного, который 29 августа застрелил мужчину. Адвокат задержанного Юлия Сегеда считает, что нет оснований держать его под стражей. Также ранее СМИ сообщали, что инспектор находится в больнице, поэтому, вероятно, лично не придет на заседание.
Читайте также:
Автор:
В Днепре есть масса мест, где можно весело провести время…
Теперь найти транспорт с кондиционером легче.
В Днепре собирают старые ненужные тарелки для ежегодной молодежной акции…
Адвокат патрульного, подозреваемого в убийстве мужчины в Днепре, сообщила, когда…
29 августа в Днепре на проспекте Мазепы произошла стрельба. Как позже выяснилось, полицейский застрелил мужчину.
Мужчина переходил дорогу на "красный".
В Днепре есть масса мест, где можно весело провести время и на несколько минут отвлечься от новостей, а заодно удивить и порадовать любимого человека или друзей. Для организации таких встреч не нужно тратить большие суммы, а впечатления запомнятся на долго.
Теперь найти транспорт с кондиционером легче.
В Днепре собирают старые ненужные тарелки для ежегодной молодежной акции "Тарелка счастья 2023".
Криворожанка отключила электроэнергию в магазине своего бывшего мужа.
Эту птицу очень сложно сфотографировать.
Адвокат патрульного, подозреваемого в убийстве мужчины в Днепре, сообщила, когда инспектору изберут меру пресечения.
С 1 сентября Православная церковь Украины переходит на новоюлианский календарь. В связи с этим изменятся даты некоторых праздников.
В парке Шевченко в Днепре есть несколько кафе, где можно перекусить после прогулки. Все они находятся практически у входа в парк, а вот в глубине зеленой зоны стоят забытые и заброшенные бывшие увеселительные заведения. Теперь они напоминают призраки и в…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!