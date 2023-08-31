В Днепре возбуждено уголовное дело из-за нападения на патрульных: это до 15 лет или пожизненное

В полиции официально сообщили о том, что открыли уголовное производство по факту посягательства на жизнь патрульных во время столкновения с Иваном Мазепой.

По информации Нацполиции, в Днепре открыто уголовное производство по факту посягательства на жизнь патрульных. Сведения об этом внесли в реестр досудебных расследований.

Обстоятельства совершенного 29 августа правонарушения в отношении патрульных полицейских будут установлены следственным путем. Пока никому конкретному не объявляли о подозрении, но в полиции отметили, что за посягательство на жизнь работника полиции предусмотрено наказание. Виновникам грозит от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Заметим, что бодикамеры патрульных зафиксировали общение патрульных с женщиной и погибшим мужчиной. Сначала произошла словесная перепалка, но впоследствии началась потасовка, во время которой инспекторы получили травмы, а нападающий — смертельное пулевое ранение.

Напомним, ранее «Схемы» со ссылкой на источники МВД утверждали, что участвовавшей в схватке с полицейскими женщине могут объявить о подозрении. Кроме этого, сегодня суд должен избрать меру пресечения для патрульного, который 29 августа застрелил мужчину. Адвокат задержанного Юлия Сегеда считает, что нет оснований держать его под стражей. Также ранее СМИ сообщали, что инспектор находится в больнице, поэтому, вероятно, лично не придет на заседание.

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