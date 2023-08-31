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  • Жителей Днепра и области обяжут платить за воду из колодцев и скважин: правда ли это

Жителей Днепра и области обяжут платить за воду из колодцев и скважин: правда ли это

Сегодня 11:56
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В сети распространяется информация о том, что всех украинцев якобы обяжут платить за воду из колодцев и скважин.

Новости Днепра про Жителей Днепра и области обяжут платить за воду из колодцев и скважин: правда ли это

Правда ли это — читайте в нашем материале!

В последнее время в сети распространяют информацию о том, что все граждане Украины, которые имеют колодцы и артезианские скважины, будут обязаны устанавливать счетчики и платить за использование подземных вод.

Соответствующий ролик со ссылкой на постановление правительства и своими комментариями опубликовал неизвестный пользователь соцсетей.

Новости Днепра про Жителей Днепра и области обяжут платить за воду из колодцев и скважин: правда ли это

Как выяснилось, это очередная манипуляция, распространяемая пропагандистами.

Об этом сообщили в Telegram-канале «Стоп фейк Днепр».

Отмечается, что 11 июля 2023 года появилось постановление № 703 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 8 октября 2012 № 963 «Об утверждении Порядка государственного учета артезианских скважин, обустройство их средствами измерения объема добываемых подземных вод».

Однако, как сообщил Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, учет скважин, плата за пользование водой и обязательства получать разрешительные документы касаются исключительно бизнеса.

То есть украинцам, которые используют воду из артезианских скважин для собственных нужд, не нужно устанавливать счетчики и платить за воду.

Проверяйте информацию и доверяйте только официальным источникам!

Напомним, ранее мы писали: «Полицейский в Днепре застрелил мужчину якобы во время вручения повестки»: в сети распространяется новый фейк.

Читайте также:

Новости Днепра про Жителей Днепра и области обяжут платить за воду из колодцев и скважин: правда ли этоУкраїнська Новости Днепра про Жителей Днепра и области обяжут платить за воду из колодцев и скважин: правда ли этоРусский

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