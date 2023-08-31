На Днепропетровщине заметили птичку в «камуфляже» (ФОТО)

В Днепропетровской области заметили маленькую птичку в «камуфляже» — обыкновенную пищуху.
Фото опубликовала в ФБ Анна Охременко.
Женщина отметила, что сфотографировала птицу возле с. Радостное.
Как же я радовалась, когда увидела впервые эту кроху. Это пищуха. Я не ожидала, что она реально очень маленькая и подвижная. Недалеко от с. Радостное, Днепропетровская область, – написала она.
Отметим, обыкновенная пищуха — небольшая лесная птица с камуфлирующим оперением и негромким пением, благодаря чему легко остается незамеченной. Пищуха питается преимущественно насекомыми, свою добычу добывает из трещин коры. Зимой птица ведет одиночный образ жизни, хотя в особенно холодные дни несколько птиц могут отдыхать, сомкнувшись вместе на одной ветке.
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