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На Днепропетровщине заметили птичку в «камуфляже» (ФОТО)

Сегодня 13:42
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Эту птицу очень сложно сфотографировать.

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В Днепропетровской области заметили маленькую птичку в «камуфляже» — обыкновенную пищуху.

Фото опубликовала в ФБ Анна Охременко.

Женщина отметила, что сфотографировала птицу возле с. Радостное.

Как же я радовалась, когда увидела впервые эту кроху. Это пищуха. Я не ожидала, что она реально очень маленькая и подвижная. Недалеко от с. Радостное, Днепропетровская область, – написала она. 

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Отметим, обыкновенная пищуха — небольшая лесная птица с камуфлирующим оперением и негромким пением, благодаря чему легко остается незамеченной. Пищуха питается преимущественно насекомыми, свою добычу добывает из трещин коры. Зимой птица ведет одиночный образ жизни, хотя в особенно холодные дни несколько птиц могут отдыхать, сомкнувшись вместе на одной ветке.

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