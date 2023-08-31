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С 1 сентября ПЦУ переходит на новый календарь: когда будет Покров, Рождество и Пасха

Сегодня 13:05
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С 1 сентября Православная церковь Украины переходит на новоюлианский календарь. В связи с этим изменятся даты некоторых праздников.

Новости Днепра про С 1 сентября ПЦУ переходит на новый календарь: когда будет Покров, Рождество и Пасха

Даты непереходящих праздников, постов, дни чествования памяти святых сместятся на 13 дней назад (будут отмечаться на 13 дней раньше).

Об этом сообщили на странице ПЦУ в Facebook.

Например, 8 (а не 21) сентября будем отмечать праздник Рождества Пресвятой Богородицы, 14 (а не 27) сентября – Воздвижение Креста Господня, 1 (а не 14) октября — Покров Пресвятой Богородицы. С 15 ноября по 24 декабря продлится Рождественский пост, а Рождество Христово будем праздновать 25 декабря.

Новости Днепра про С 1 сентября ПЦУ переходит на новый календарь: когда будет Покров, Рождество и Пасха

В следующем году Петров пост не будет общим, потому что Святая Пятидесятница будет праздноваться 23 июня, а день святых первоверховных апостолов Петра и Павла – уже 29 июня. Не будет определенного периода поста, который должен начаться через неделю после дня Святой Троицы.

Но для тех, кто хочет поститься по примеру решения этого вопроса в других Поместных Церквах, может быть взят для поста период после праздника святых апостолов Петра и Павла – с 1 по 5 июля, – отметили в ПЦУ.

Великий пост продлится с 18 марта по 4 мая. Пасха в 2024 году пройдет 5 мая. Эта дата общая и для тех, кто придерживается юлианского, и для тех, кто живет по новоюлианскому календарю. Календарная традиция по вычислению Пасхалии является общей для всех Поместных Православных Церквей.

Несколько лет продолжалась подготовка к этому историческому решению – переходу на более современный и точный календарь, которым давно уже пользуется большинство Поместных Православных Церквей. В то же время Поместный Собор сохранил за приходами и монастырями, желающими этого, право использовать старый (юлианский) календарь. Календарная реформа будет проходить без принуждения, спокойно и рассудительно, давая всем возможность принять необходимые изменения постепенно и осознанно. Слава Богу за все! – говорится в сообщении ПЦУ.

Новости Днепра про С 1 сентября ПЦУ переходит на новый календарь: когда будет Покров, Рождество и Пасха

Новости Днепра про С 1 сентября ПЦУ переходит на новый календарь: когда будет Покров, Рождество и Пасха

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Новости Днепра про С 1 сентября ПЦУ переходит на новый календарь: когда будет Покров, Рождество и ПасхаУкраїнська Новости Днепра про С 1 сентября ПЦУ переходит на новый календарь: когда будет Покров, Рождество и ПасхаРусский

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