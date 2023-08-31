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  • Адвокатка затриманого патрульного в Дніпрі повідомила, коли відбудеться суд

Адвокатка затриманого патрульного в Дніпрі повідомила, коли відбудеться суд

Сьогодні 13:35
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Адвокатка патрульного, якого підозрюють у вбивстві чоловіка у Дніпрі, повідомила, коли інспектору оберуть запобіжний захід.

Новости Днепра про Адвокатка затриманого патрульного в Дніпрі повідомила, коли відбудеться суд

Про це Юлія Сегеда повідомила на своїй Facebook-сторінці. 

На засіданні затриманому оберуть запобіжний захід.

Як і обіцяла, повідомляю що судове засідання по обранню запобіжного заходу затриманому патрульному призначено. Я отримала багато повідомлень від ЗМІ. Нажаль не можу відповісти та дати коментарі всім. Тому можу дати мій коментар після судового засідання, – написала адвокатка. 

Нагадаємо, захисниця затриманого патрульного Юлія Сегеда вважає, що немає підстав тримати його під вартою. 

Новости Днепра про Адвокатка затриманого патрульного в Дніпрі повідомила, коли відбудеться суд

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Новости Днепра про Адвокатка затриманого патрульного в Дніпрі повідомила, коли відбудеться судУкраїнська

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