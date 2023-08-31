Адвокатка затриманого патрульного в Дніпрі повідомила, коли відбудеться суд

Про це Юлія Сегеда повідомила на своїй Facebook-сторінці.
На засіданні затриманому оберуть запобіжний захід.
Як і обіцяла, повідомляю що судове засідання по обранню запобіжного заходу затриманому патрульному призначено. Я отримала багато повідомлень від ЗМІ. Нажаль не можу відповісти та дати коментарі всім. Тому можу дати мій коментар після судового засідання, – написала адвокатка.
Нагадаємо, захисниця затриманого патрульного Юлія Сегеда вважає, що немає підстав тримати його під вартою.
Читайте також:
Автор:
З 1 вересня Православна церква України переходить на новоюліанський календар.…
У парку Шевченка у Дніпрі є кілька кафе, де можна…
Екснардеп осоромився сексистським висловом про патрульну з Дніпра, яка постраждала…
У ДБР прокоментували інформацію ЗМІ про те, що загиблий під…