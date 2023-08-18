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В Днепре волонтер и агент ГРУ наводил ракеты на дома, больницы и управление СБУ

Сегодня 10:25
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В Днепре объявили о подозрении мужчине, работавшему на российские спецслужбы.

Новости Днепра про В Днепре волонтер и агент ГРУ наводил ракеты на дома, больницы и управление СБУ

Детали рассказали в прокуратуре и СБУ.

Днепрянин, работавший под прикрытием волонтерского фонда, сливал информацию о последних ракетных ударах. Он одним из первых направлялся на место прилета, чтобы зафиксировать последствия и передать информацию россиянам.

По данным СБУ, мужчина использовал свой статус соучредителя местной общественной организации, занимавшейся волонтерством, чтобы узнавать важную информацию.

Новости Днепра про В Днепре волонтер и агент ГРУ наводил ракеты на дома, больницы и управление СБУ

В частности, днепрянин одним из первых сливал информацию о последствиях попаданий по больнице в мае, доме в Подгородном в июне и управлению СБУ в июле.

Чтобы узнать больше информации, он использовал своих знакомых, выпрашивая у них данные о ВСУ и Силах обороны. Из окна офиса ОО он наблюдал за военной техникой, которую перевозили через железную дорогу.

Новости Днепра про В Днепре волонтер и агент ГРУ наводил ракеты на дома, больницы и управление СБУ

В настоящее время агента ГРУ содержат под стражей.

Вероятно, он принадлежит к разведчикам группы Генштаба ВС РФ, действовавшим под кураторством лидера пророссийской радикальной общественной организации «Русское освободительное движение SERB».

По данным прокуратуры, семь участников группировки задержали в январе 2023 года.

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Новости Днепра про В Днепре волонтер и агент ГРУ наводил ракеты на дома, больницы и управление СБУУкраїнська Новости Днепра про В Днепре волонтер и агент ГРУ наводил ракеты на дома, больницы и управление СБУРусский

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