У Дніпрі волонтер та агент ГРУ наводив ракети на будинки, лікарні та управління СБУ

У Дніпрі оголосили про підозру чоловікові, який працював на російські спецслужби.

Деталі розповіли в прокуратурі та СБУ.

Дніпрянин, який працював під прикриттям волонтерського фонду, зливав інформацію про останні ракетні удари. Він одним із перших прямував на місце прильоту, щоб зафіксувати наслідки та передати інформацію росіянам.

За даними СБУ, чоловік використовував свій статус співзасновника місцевої громадської організації, яка займалася волонтерством, щоб дізнаватися важливу інформацію.

Зокрема, дніпрянин одним із перших злив інформацію про наслідки влучань по лікарні в травні, будинку в Підгородному в червні та управлінню СБУ в липні.

Щоб дізнатися більше інформації він використовував своїх знайомих, випитуючи в них дані про ЗСУ та Сили оборони. З вікна офісу ГО він спостерігав за військовою технікою, яку перекидали через залізницю.

Наразі агента ГРУ тримають під вартою.

Ймовірно, він належить до розвідників групи Генштабу ЗС РФ, які діяли під кураторством лідера проросійської радикальної громадської організації «русское освободительное движение SERB».

За даними прокуратури, сімох учасників угрупування затримали в січні 2023 року.

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