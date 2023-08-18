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У Дніпрі волонтер та агент ГРУ наводив ракети на будинки, лікарні та управління СБУ

Сьогодні 10:25
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У Дніпрі оголосили про підозру чоловікові, який працював на російські спецслужби. 

Новости Днепра про У Дніпрі волонтер та агент ГРУ наводив ракети на будинки, лікарні та управління СБУ

Деталі розповіли в прокуратурі та СБУ. 

Дніпрянин, який працював під прикриттям волонтерського фонду, зливав інформацію про останні ракетні удари. Він одним із перших прямував на місце прильоту, щоб зафіксувати наслідки та передати інформацію росіянам. 

За даними СБУ, чоловік використовував свій статус співзасновника місцевої громадської організації, яка займалася волонтерством, щоб дізнаватися важливу інформацію. 

Новости Днепра про У Дніпрі волонтер та агент ГРУ наводив ракети на будинки, лікарні та управління СБУ

Зокрема, дніпрянин одним із перших злив інформацію про наслідки влучань по лікарні в травні, будинку в Підгородному в червні та управлінню СБУ в липні. 

Щоб дізнатися більше інформації він використовував своїх знайомих, випитуючи в них дані про ЗСУ та Сили оборони. З вікна офісу ГО він спостерігав за військовою технікою, яку перекидали через залізницю. 

Новости Днепра про У Дніпрі волонтер та агент ГРУ наводив ракети на будинки, лікарні та управління СБУ

Наразі агента ГРУ тримають під вартою. 

Ймовірно, він належить до розвідників групи Генштабу ЗС РФ, які діяли під кураторством лідера проросійської радикальної громадської організації «русское освободительное движение SERB».

За даними прокуратури, сімох учасників угрупування затримали в січні 2023 року. 

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Новости Днепра про У Дніпрі волонтер та агент ГРУ наводив ракети на будинки, лікарні та управління СБУУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі волонтер та агент ГРУ наводив ракети на будинки, лікарні та управління СБУРусский

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