Сьогодні на Дніпропетровщині пролунає вибух: що сталося

Сьогодні, 18 серпня, на Дніпропетровщині буде гучно – у Кривому Розі пролунає вибух.
Але підстав для паніки немає – він виробничий.
Так, о 14.00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «Південний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони).
Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.
За його словами, вибух контролюється спеціалістами, тому причин для занепокоєння немає.
Але, будь ласка, у жодному разі не ігноруйте тривоги!
Читайте також:
Автор:
Учора, 17 серпня, у Кривому Розі раптово померла 50-річна жінка.
У середу, 16 серпня, на Дніпропетровщині стався нещасний випадок.
На Дніпропетровщині проінспектували заповідники.
На Криворіжжі 63-річна жінка ростила вдома плантації коноплі.