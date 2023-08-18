Сьогодні на Дніпропетровщині пролунає вибух: що сталося

Усе під контролем!

Сьогодні, 18 серпня, на Дніпропетровщині буде гучно – у Кривому Розі пролунає вибух.

Але підстав для паніки немає – він виробничий.

Так, о 14.00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «Південний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони).

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

За його словами, вибух контролюється спеціалістами, тому причин для занепокоєння немає.

Але, будь ласка, у жодному разі не ігноруйте тривоги!

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