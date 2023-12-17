В Днепре владелец показал «Запорожец», который выиграл в лотерею 48 лет назад

Об этом сообщает dnipro.info ссылкой на Facebook-страницу Roman Uracco.
В советское время лотереи на машины, средства и другие бытовые вещи были достаточно популярны.
Владелец таким образом и получил своего «уша» 48 лет назад.
С тех далеких времен автомобиль не менял своего владельца.
Осталась даже квитанция, согласно которой седан стоит 3500 тыс. советских рублей. В переводе на нынешние цены это примерно 350 тыс гривен.
Читайте также:
Автор:
Во Львовской области будут судить водителя, который переоборудовал микроавтобус, чтобы…
В Днепре правоохранители задержали подозреваемого в совершении кражи.
Традиционно под Новый год в Днепре появляются вакансии с временной…
Очереди на границе – не редкость для Украины. Особенно долго…
Одевайтесь теплее, друзья!
Во Львовской области будут судить водителя, который переоборудовал микроавтобус, чтобы незаконно переправлять мужчин через границу.
Сегодня враг снова обстреливал Никопольщину.
Оккупанты снова обстреливали Никополь и ранили двух человек.
Кажется, что насекомое танцует под музыку.
Страшная трагедия произошла в Ивановке Днепровского района.
В Кривом Роге правоохранители задержали мужчину за нанесение тяжелых телесных повреждений собственной жене.
В Днепре правоохранители задержали подозреваемого в совершении кражи.
В Днепропетровской области двое молодых парней избили и ограбили 35-летнего мужчину
В центре города Кривой Рог неизвестные сожгли биотуалет.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!