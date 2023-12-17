В Днепре владелец показал «Запорожец», который выиграл в лотерею 48 лет назад

В Днепре владелец показал свой легендарный седан "Запорожец", который выиграли в лотерею еще в 1975 году.

Об этом сообщает dnipro.info ссылкой на Facebook-страницу Roman Uracco.

В советское время лотереи на машины, средства и другие бытовые вещи были достаточно популярны.

Владелец таким образом и получил своего «уша» 48 лет назад.

С тех далеких времен автомобиль не менял своего владельца.

Осталась даже квитанция, согласно которой седан стоит 3500 тыс. советских рублей. В переводе на нынешние цены это примерно 350 тыс гривен.

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