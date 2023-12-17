Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре владелец показал «Запорожец», который выиграл в лотерею 48 лет назад

В Днепре владелец показал «Запорожец», который выиграл в лотерею 48 лет назад

Сегодня 08:36
просмотров

В Днепре владелец показал свой легендарный седан "Запорожец", который выиграли в лотерею еще в 1975 году.

Новости Днепра про В Днепре владелец показал

Новости Днепра про В Днепре владелец показал

Об этом сообщает dnipro.info ссылкой на Facebook-страницу Roman Uracco.

В советское время лотереи на машины, средства и другие бытовые вещи были достаточно популярны.

Владелец таким образом и получил своего «уша» 48 лет назад.

С тех далеких времен автомобиль не менял своего владельца.

Осталась даже квитанция, согласно которой седан стоит 3500 тыс. советских рублей. В переводе на нынешние цены это примерно 350 тыс гривен.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре владелец показал Українська Новости Днепра про В Днепре владелец показал Русский

Автор:


#
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Жителя Днепропетровщины подозревают в попытке незаконно вывезти двух военнообязанных в Польшу
Новости Днепра
Вчера 20:02
Жителя Днепропетровщины подозревают в попытке незаконно вывезти двух военнообязанных в Польшу

Во Львовской области будут судить водителя, который переоборудовал микроавтобус, чтобы…

Разбил стекло в авто и украл даже кресло для собаки: в Днепре задержали подозреваемого в краже
Новости Днепра
Вчера 14:43
Разбил стекло в авто и украл даже кресло для собаки: в Днепре задержали подозреваемого в краже

В Днепре правоохранители задержали подозреваемого в совершении кражи.

ТОП-5 «новогодних» вакансий в Днепре: ищут «смаковершників» и охранников для елок
Новости Днепра
15.12.2023 17:50
ТОП-5 «новогодних» вакансий в Днепре: ищут «смаковершників» и охранников для елок

Традиционно под Новый год в Днепре появляются вакансии с временной…

Где можно узнать загруженность разных КПП Украины: список сайтов
Новости Днепра
15.12.2023 14:44
Где можно узнать загруженность разных КПП Украины: список сайтов

Очереди на границе – не редкость для Украины. Особенно долго…

Последние новости

Погода на 17 декабря: возможен мелкий дождь со снегом
Погода на 17 декабря: возможен мелкий дождь со снегом

Одевайтесь теплее, друзья!

Сегодня 06:15
3
просмотров
Жителя Днепропетровщины подозревают в попытке незаконно вывезти двух военнообязанных в Польшу
Жителя Днепропетровщины подозревают в попытке незаконно вывезти двух военнообязанных в Польшу

Во Львовской области будут судить водителя, который переоборудовал микроавтобус, чтобы незаконно переправлять мужчин через границу.

Вчера 20:02
3
просмотров
Враг 11 раз в день обстреливал Никопольщину, 3 пострадавших, — Лукашук
Враг 11 раз в день обстреливал Никопольщину, 3 пострадавших, — Лукашук

Сегодня враг снова обстреливал Никопольщину.

Вчера 18:55
5
просмотров
В результате вражеской атаки по Никополю ранения получили 83-летняя женщина и ее внучка
В результате вражеской атаки по Никополю ранения получили 83-летняя женщина и ее внучка

Оккупанты снова обстреливали Никополь и ранили двух человек.

Вчера 17:54
3
просмотров
В Днепре в популярном заведении можно выпить кофе в компании таракана
В Днепре в популярном заведении можно выпить кофе в компании таракана

Кажется, что насекомое танцует под музыку.

Вчера 17:15
8
просмотров
В Днепропетровской области 75-летнюю бабушку избил и задушил собственный сын
В Днепропетровской области 75-летнюю бабушку избил и задушил собственный сын

Страшная трагедия произошла в Ивановке Днепровского района.

Вчера 16:52
5
просмотров
В Кривом Роге мужчина избил собственную жену до обморочного состояния
В Кривом Роге мужчина избил собственную жену до обморочного состояния

В Кривом Роге правоохранители задержали мужчину за нанесение тяжелых телесных повреждений собственной жене.

Вчера 15:48
5
просмотров
Разбил стекло в авто и украл даже кресло для собаки: в Днепре задержали подозреваемого в краже
Разбил стекло в авто и украл даже кресло для собаки: в Днепре задержали подозреваемого в краже

В Днепре правоохранители задержали подозреваемого в совершении кражи.

Вчера 14:43
4
просмотров
В Днепропетровской области подростки избили и ограбили 35-летнего мужчину
В Днепропетровской области подростки избили и ограбили 35-летнего мужчину

В Днепропетровской области двое молодых парней избили и ограбили 35-летнего мужчину

Вчера 13:45
6
просмотров
В Кривом Роге на площади Освобождения вандалы сожгли биотуалет
В Кривом Роге на площади Освобождения вандалы сожгли биотуалет

В центре города Кривой Рог неизвестные сожгли биотуалет.

Вчера 12:40
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх