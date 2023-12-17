У Дніпрі власник показав “Запорожець”, який виграли у лотерею 48 років тому

У Дніпрі власник показав свій легендарний седан "Запорожець", який виграли у лотерею ще у 1975 році.

Про це повідомляє dnipro.info посиланням на Facebook-сторінку Roman Uracco.

За радянських часів лотереї на машини, кошти та інші побутові речі були досить популярні.

Власник в такий спосіб і отримав свого “вуханя” 48 років тому.

З тих далеких часів автомобіль не змінював свого власника.

Залишилася навіть квитанція, згідно з якою седан коштує 3500 тис радянських рублів. В перекладі на теперішні ціни, це приблизно 350 тис гривень.

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