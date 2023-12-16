Внаслідок ворожої атаки по Нікополю поранення отримали 83-літня жінка та її онука

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.
На подвір’я приватного будинку влучив ворожий снаряд. Внаслідок вибуху травми отримала 83-річна бабуся та її 16-річна онука.
15 грудня близько 16-ї на лінію 102 надійшло повідомлення, що внаслідок обстрілу постраждали люди. На місце атаки виїхав наряд відділу реагування патрульної поліції Нікопольського РУП. Поліцейські виявили двох поранених жінок та доставили їх до лікарні, – сказано у повідомленні.
Ворожа артилерія також обстрілювала протягом дня приватний сектор ще декілька разів.
Поліція задокументувала воєнні злочини на території Нікопольського району.
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