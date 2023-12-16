Внаслідок ворожої атаки по Нікополю поранення отримали 83-літня жінка та її онука

Окупанти знов обстрілювали Нікополь та поранили двох людей.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

На подвір’я приватного будинку влучив ворожий снаряд. Внаслідок вибуху травми отримала 83-річна бабуся та її 16-річна онука.

15 грудня близько 16-ї на лінію 102 надійшло повідомлення, що внаслідок обстрілу постраждали люди. На місце атаки виїхав наряд відділу реагування патрульної поліції Нікопольського РУП. Поліцейські виявили двох поранених жінок та доставили їх до лікарні, – сказано у повідомленні.