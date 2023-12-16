На Дніпропетровщині 75-річну бабусю побив і задушив власний син

Літню жінку задушив власний син. Про це повідомляє Telegram-канал Дніпро Оперативний.
Скривавлене тіло пенсіонерки з ознаками числених травм знайшла її донька.
На місці пригоди сліди крові виявили на руках, обличчі та на постільній білизні старенької.
Виявилось, вбив 75-річну бабусю її ж власний 43-річний син, брат заявниці. Чоловіка вже затримали і він зізнався, що завдав матері тілесних ушкоджень, а потім задушив її, – сказано у повідомленні.
Затриманому загрожує довічне увʼязнення за навмисне вбивство, триває слідство.
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