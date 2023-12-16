На Дніпропетровщині 75-річну бабусю побив і задушив власний син

Страшна трагедія сталася у Іванівці Дніпровського району.

Літню жінку задушив власний син. Про це повідомляє Telegram-канал Дніпро Оперативний.

Скривавлене тіло пенсіонерки з ознаками числених травм знайшла її донька.

На місці пригоди сліди крові виявили на руках, обличчі та на постільній білизні старенької.

Виявилось, вбив 75-річну бабусю її ж власний 43-річний син, брат заявниці. Чоловіка вже затримали і він зізнався, що завдав матері тілесних ушкоджень, а потім задушив її, – сказано у повідомленні.