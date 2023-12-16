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На Дніпропетровщині 75-річну бабусю побив і задушив власний син

Сьогодні 16:52
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Страшна трагедія сталася у Іванівці Дніпровського району.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 75-річну бабусю побив і задушив власний син

Літню жінку задушив власний син. Про це повідомляє Telegram-канал Дніпро Оперативний.

Скривавлене тіло пенсіонерки з ознаками числених травм знайшла її донька.

На місці пригоди сліди крові виявили на руках, обличчі та на постільній білизні старенької.

Виявилось, вбив 75-річну бабусю її ж власний 43-річний син, брат заявниці. Чоловіка вже затримали і він зізнався, що завдав матері тілесних ушкоджень, а потім задушив її, – сказано у повідомленні.

Затриманому загрожує довічне увʼязнення за навмисне вбивство, триває слідство. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині 75-річну бабусю побив і задушив власний синУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині 75-річну бабусю побив і задушив власний синРусский

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