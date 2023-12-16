У Дніпрі у популярному закладі можна випити каву у компанії таргана

Здається, що комаха танцює під музику.

У “Львівській майстерні шоколаду”, що на вулиці Короленка, можна випити смачної кави, поласувати цукерками, а також … зустріти таргана.

Про це повідомляє dnepr.info.

Комаха “всілася” на одному із столиків і не поспішала тікати.

На відео навіть може здатися, що тарган танцює під музику, яка лунає в закладі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканці Дніпра стверджують, що помітили у Сільпо на Пастера тарганів (ВІДЕО).

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