В Кривом Роге мужчина избил собственную жену до обморочного состояния

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
У супругов произошла ссора, во время которой муж несколько раз ударил жену кулаком по голове.
Женщину госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.
Следователи 12 декабря сообщили 45-летнему домашнему тирану о подозрении по ст. 121 ч.1 (нанесение умышленных тяжких телесных повреждений) УКУ.
В пятницу, 14 декабря, ему избрали меру пресечения.
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