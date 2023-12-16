В Кривом Роге мужчина избил собственную жену до обморочного состояния

В пятницу, 14 декабря, ему избрали меру пресечения.

Следователи 12 декабря сообщили 45-летнему домашнему тирану о подозрении по ст. 121 ч.1 (нанесение умышленных тяжких телесных повреждений) УКУ.

Женщину госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

У супругов произошла ссора, во время которой муж несколько раз ударил жену кулаком по голове.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

В Кривом Роге правоохранители задержали мужчину за нанесение тяжелых телесных повреждений собственной жене.

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