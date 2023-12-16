Враг 11 раз в день обстреливал Никопольщину, 3 пострадавших, — Лукашук

Сегодня враг снова обстреливал Никопольщину.

Об этом сообщает глава ДОР Николай Лукашук.

11 раз атаковали Никопольщину. Трое пострадавших в Никополе. Мужчины доставлены в больницу в состоянии средней тяжести. Им оказана необходимая медицинская помощь, – заявил глава ВОР.

Враг применял 7 дронов-камикадзе и 4 раза стрелял из тяжелой артиллерии.

Обстреливал райцентр, Красногригорьевскую и Марганецкую общину.

От этих атак повреждена многоэтажка, 2 хозяйственные постройки, экскаватор, 2 линии электропередачи и заборы.

Сегодня мы сообщали, что в результате вражеской атаки по Никополю ранения получили 83-летняя женщина и ее внучка.

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