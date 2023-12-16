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  • Жителя Днепропетровщины подозревают в попытке незаконно вывезти двух военнообязанных в Польшу

Жителя Днепропетровщины подозревают в попытке незаконно вывезти двух военнообязанных в Польшу

Сегодня 20:02
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Во Львовской области будут судить водителя, который переоборудовал микроавтобус, чтобы незаконно переправлять мужчин через границу.

Новости Днепра про Жителя Днепропетровщины подозревают в попытке незаконно вывезти двух военнообязанных в Польшу

Злоумышленника разоблачили оперативники Управления миграционной полиции и местные пограничники.

По данным следствия, 45-летний житель Днепропетровской области взялся за переправу двух военнообязанных мужчин из Сумской области через границу.

Водитель переоборудовал микроавтобус «Фольксваген Крафте», где организовал место хранения между пассажирским и багажным отделениями.

Теперь подозреваемому грозит от 5 до 7 лет лишения свободы. Микроавтобус правоохранители изъяли.

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