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  • В Днепре в Новокодакском районе спасатели более 3 часов тушили пожар: что произошло (ФОТО)

В Днепре в Новокодакском районе спасатели более 3 часов тушили пожар: что произошло (ФОТО)

Сегодня 09:00
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Пожалуйста, будьте осторожны с огнем!

Новости Днепра про В Днепре в Новокодакском районе спасатели более 3 часов тушили пожар: что произошло (ФОТО)

Вчера, 19 октября, в 14:45 на линию «101» сообщили о пожаре в Новокодакском районе.

Спасатели оперативно прибыли на место. Там они выяснили, что возгорание возникло внутри неэксплуатируемого двухэтажного здания. На первом этаже горел мусор, стены и пол. 

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Пожар локализовали в 16:04 и ликвидировали в 19:16. Огонь повредил стены и пол на площади 25 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

К тушению возгорания привлекли 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Новости Днепра про В Днепре в Новокодакском районе спасатели более 3 часов тушили пожар: что произошло (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре в Новокодакском районе спасатели более 3 часов тушили пожар: что произошло (ФОТО)

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