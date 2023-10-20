В Днепре в Новокодакском районе спасатели более 3 часов тушили пожар: что произошло (ФОТО)

Вчера, 19 октября, в 14:45 на линию «101» сообщили о пожаре в Новокодакском районе.
Спасатели оперативно прибыли на место. Там они выяснили, что возгорание возникло внутри неэксплуатируемого двухэтажного здания. На первом этаже горел мусор, стены и пол.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Пожар локализовали в 16:04 и ликвидировали в 19:16. Огонь повредил стены и пол на площади 25 кв. м.
К счастью, никто не пострадал.
К тушению возгорания привлекли 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
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