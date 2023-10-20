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  • У Дніпрі у Новокодацькому районі рятувальники понад 3 години гасили пожежу: що сталося (ФОТО)

У Дніпрі у Новокодацькому районі рятувальники понад 3 години гасили пожежу: що сталося (ФОТО)

Сьогодні 09:00
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Будь ласка, будьте обережні з вогнем!

Новости Днепра про У Дніпрі у Новокодацькому районі рятувальники понад 3 години гасили пожежу: що сталося (ФОТО)

Учора, 19 жовтня, о 14:45 на лінію «101» повідомили про пожежу на вулиці Західний Шлях (раніше Маяковського) у Новокодацькому районі.

Рятувальники оперативно прибули на місце. Там вони з’ясували, що займання сталося всередині двоповерхової будівлі, що не експлуатується. На першому поверсі горіло сміття, стіни та підлога.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. 

Пожежу локалізували о 16:04 та ліквідували о 19:16. Вогонь пошкодив стіни та підлогу на площі 25 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння займання залучили 9 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про У Дніпрі у Новокодацькому районі рятувальники понад 3 години гасили пожежу: що сталося (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі у Новокодацькому районі рятувальники понад 3 години гасили пожежу: що сталося (ФОТО)

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Новости Днепра про У Дніпрі у Новокодацькому районі рятувальники понад 3 години гасили пожежу: що сталося (ФОТО)Українська

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