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  • В Днепре спасают 10-месячного малыша, который опрокинул на себя кастрюлю с горячим борщом

В Днепре спасают 10-месячного малыша, который опрокинул на себя кастрюлю с горячим борщом

Сегодня 16:17
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Этот ужасный инцидент произошел в воскресенье, 11 июня, в селе Чаплинка Петриковского района.

Новости Днепра про В Днепре спасают 10-месячного малыша, который опрокинул на себя кастрюлю с горячим борщом

10-месячный мальчик опрокинул на себя кастрюлю с горячим борщом.

Об этом сообщает «Информатор».

Ребенка доставили в больницу в Днепре. У малыша диагностировали ожоги подбородка, грудной клетки, левого плеча и левого бедра. Врачи делают все возможное, чтобы спасти мальчика.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре 3-летний ребенок оказался на грани смерти из-за игрушки.

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Новости Днепра про В Днепре спасают 10-месячного малыша, который опрокинул на себя кастрюлю с горячим борщомУкраїнська Новости Днепра про В Днепре спасают 10-месячного малыша, который опрокинул на себя кастрюлю с горячим борщомРусский

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