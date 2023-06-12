В Днепре спасают 10-месячного малыша, который опрокинул на себя кастрюлю с горячим борщом

10-месячный мальчик опрокинул на себя кастрюлю с горячим борщом.
Об этом сообщает «Информатор».
Ребенка доставили в больницу в Днепре. У малыша диагностировали ожоги подбородка, грудной клетки, левого плеча и левого бедра. Врачи делают все возможное, чтобы спасти мальчика.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре 3-летний ребенок оказался на грани смерти из-за игрушки.
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Александра Лучка
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