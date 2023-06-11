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  • Была вся синяя: в Днепре 3-летний ребенок оказался на грани смерти из-за игрушки

Была вся синяя: в Днепре 3-летний ребенок оказался на грани смерти из-за игрушки

Сегодня 12:46
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В Днепре 3-летний малыш чуть не задохнулся из-за игрушки.

Новости Днепра про Была вся синяя: в Днепре 3-летний ребенок оказался на грани смерти из-за игрушки

Как рассказал медик Влад Боднюк, ребенок играл с игрушкой, которая разбирается и засунул одну из запчастей себе в нос. Малыш начал сильно кашлять, задыхаться и синеть, поэтому взволнованная мама позвала на помощь медиков экстренной медпомощи.

Прибывшая через несколько минут бригада медиков скорой осмотрела малыша. Постороннего предмета в верхних дыхательных путях уже не было, но ребенок все еще кашлял и имела синюшность тела.

Оказав неотложную помощь в виде инсуфляции увлажненного и теплого кислорода, ребенок был доставлен в профильное медицинское учреждение города. Призываем вас быть внимательными с детьми, следить за ними, когда они играют с предметами, которые потенциально могут попасть в нос или рот, — отметил медик.

 

Новости Днепра про Была вся синяя: в Днепре 3-летний ребенок оказался на грани смерти из-за игрушки

Напомним, ранее в больнице Днепра спасли воина, которому вражеский обломок пробил легкие.

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Новости Днепра про Была вся синяя: в Днепре 3-летний ребенок оказался на грани смерти из-за игрушкиУкраїнська Новости Днепра про Была вся синяя: в Днепре 3-летний ребенок оказался на грани смерти из-за игрушкиРусский

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