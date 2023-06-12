В Днепре на Квитки Цисык на многоэтажке появился цветочный мурал: как выглядит (ФОТО)

Об этом сообщил в Фейсбуке депутат Днепровского городского совета Сергей Пустовой.
Первый большой мурал на Райончике завершен и теперь он будет украшать улицу Квитки Цисык и радовать отдыхающих в сквере Усачева, – написал он.
И опубликовал фото:
Напомним, этот мурал начали рисовать в конце мая. По словам Сергея Белого, главного художника Днепра, он будет образцом для других, ведь его наносили в соответствии со всеми правилами. Кроме того, стенопись соответствует Меморандуму об уличном искусстве и не имеет фона.
Отметим, автор рисунка – Виктория Улизько, а воплощал его художник Александр Бритцев. В будущем подобные муралы могут «расцвести» и на соседних домах на этой улице.
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