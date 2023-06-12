У Дніпрі рятують 10-місячного малюка, який перекинув на себе кастрюлю з гарячим борщем

10-місячний хлопчик перекинув на себе каструлю з гарячим борщем.
Про це повідомляє “Інформатор”.
Дитину доставили до лікарні у Дніпрі. У малюка діагностували опіки підборіддя, грудної клітини, лівого плеча та лівого стегна. Лікарі роблять все можливе, щоб врятувати хлопчика.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 3-річна дитина опинилася на межі смерті через іграшку.
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