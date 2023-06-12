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У Дніпрі величезний пес напав на 6-річного хлопчика: деталі

Сьогодні 14:40
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На Лівобережному величезний пес напав на дитину.

Новости Днепра про У Дніпрі величезний пес напав на 6-річного хлопчика: деталі

Про цю неприємну історію розповіла мама хлопчика Катерина Мелешко. За словами дніпрянки, усе сталося в п’ятницю, 9 червня, близько 15:00. 

Катерина разом зі своїм шестирічним сином гуляла вулицею Рилєєва, що на Лівобережному-3. У якийсь момент на дитину зненацька накинулася величезна собака породи алабай та вкусила хлопчика за ногу. Завдяки тому, що жінка тримала сина за руку, вона змогла висмикнути малого з лап пса, який ще не встиг прокусити шкіру. На місці укусу залишився лиш величезний синець.

Жінка стверджує, що на собаці був нашийник, тому скоріш за все, пес має господаря. 

Прошу відгукнутися, хто знає хазяїна! Не можна це залишати без уваги! Все могло закінчитися не так добре! Дякую не байдужим перехожим, що допомогли нам! – зауважила Катерина.

На фото синці, які залишилися на тілі хлопчика після укусу тварини. 

Новости Днепра про У Дніпрі величезний пес напав на 6-річного хлопчика: деталі

У коментарях розгорілася палка дискусія. Дніпряни підозрюють, що дитина могла спровокувати собаку своїми діями, але мама хлопчика усе заперечує. За її словами, вони спокійно йшли дорогою, нічим не махали, не кричали, і не робили нічого, щоб потенційно могло змусити собаку напасти на них.  

Жінка звинувачує не собаку, а господаря, який випустив свого пса та залишив без нагляду. 

Новости Днепра про У Дніпрі величезний пес напав на 6-річного хлопчика: деталі

Зауважимо, що згідно з законодавством України, власники деяких порід собак, які вважаються агресивними, мають вигулювати своїх улюбленців на повідці та в наморднику. 

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Новости Днепра про У Дніпрі величезний пес напав на 6-річного хлопчика: деталіУкраїнська

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