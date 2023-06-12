Найбільшого в Європі червонокнижного жука помітили у Дніпрі (ФОТО)

У Дніпрі на Лівобережному знайшли найбільшого жука в Європі.

Мова йде про жука-оленя, який вважається найбільшим в Європі. Рогатого красеня зафільмував дніпрянин Віталій Чуйко та виклав фото в спільноті “Наш Лівобережний”. Знайшли величезну комаху в одній із зелених зон.

Краса природи мирного неба, – коментують допис дніпряни.

Жук-олень – найбільший в Європі

Цей жук лякає своїми розмірами, адже довжина тіла цього роганя складає 6-8 сантиметрів.

Проте боятися його не варто, він не отруйний і ніякої шкоди людям заподіяти не може. Жук-олень занесений до Червоної книги України як вид, якому загрожує вимирання. Раніше їх на території України було багато, але через активну вирубку лісів цих створінь значно поменшало.

Посприяли вимиранню жука-оленя люди, які ловили живих створінь, щоб додати до своєї колекції. Мешкають ці комахи в старих трухлявих деревах, харчуючись мертвою деревиною та деревним соком. Саме тому їх називають санітарами лісу, адже вони допомагають переробляти деревину та гниле листя.

Побачити жуків-оленів можна з середини-кінця травня до середини липня. Зазвичай, вони не виходять за межі листяних лісів, але іноді можуть летіти на штучне світло. До прикладу, жуки-олені іноді врізаються у яскраві вітрини магазинів чи вивіски, через що падають на землю, не відразу приходять до тями, а потім гинуть, бо на них наступають люди.

Якщо ви побачили жука-оленя, то не варто вбивати це створіння, краще його обережно взяти та віднести до найближчого лісу.

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