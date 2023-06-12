Сайт Дніпра Новини Втрати ворога перевищили 216 тисяч військових вбитими: Генштаб оновив дані Втрати ворога перевищили 216 тисяч військових вбитими: Генштаб оновив дані
Українські військові ліквідували ще 540 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення армія країни-агресора втратила 216 180 вояків загиблими.
Загальні бойові втрати російської армії станом на 12 червня орієнтовно склали:
особового складу – близько 216180 (+540) осіб ліквідовано, танків – 3931 (+5) од, бойових броньованих машин – 7636 (+5) од, артилерійських систем – 3746 (+10) од, РСЗВ – 601 (+0) од, засоби ППО – 362 (+0) од, літаків – 314 (+0) од, гелікоптерів – 299 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3307 (+7), крилаті ракети – 1183 (+0), кораблі /катери – 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 6471 (+10) од, спеціальна техніка – 510 (+1). Читайте також:
Українська Русский Надежда Захарченко
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