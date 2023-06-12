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  • Втрати ворога перевищили 216 тисяч військових вбитими: Генштаб оновив дані

Втрати ворога перевищили 216 тисяч військових вбитими: Генштаб оновив дані

Сьогодні 10:00
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Українські військові ліквідували ще 540 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення армія країни-агресора втратила 216 180 вояків загиблими.

Новости Днепра про Втрати ворога перевищили 216 тисяч військових вбитими: Генштаб оновив дані

Загальні бойові втрати російської армії станом на 12 червня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 216180 (+540) осіб ліквідовано,
  • танків – 3931 (+5) од,
  • бойових броньованих машин – 7636 (+5) од,
  • артилерійських систем – 3746 (+10) од,
  • РСЗВ – 601 (+0) од,
  • засоби ППО – 362 (+0) од,
  • літаків – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів – 299 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3307 (+7),
  • крилаті ракети – 1183 (+0),
  • кораблі /катери – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6471 (+10) од,
  • спеціальна техніка – 510 (+1).

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Новости Днепра про Втрати ворога перевищили 216 тисяч військових вбитими: Генштаб оновив даніУкраїнська Новости Днепра про Втрати ворога перевищили 216 тисяч військових вбитими: Генштаб оновив даніРусский

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