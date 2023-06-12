Субсидії будуть надаватися по-новому: чого чекати дніпрянам

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.
За словами міністра соціальної політики Оксани Жолнович зараз розробляється цифровий інструмент.
«Людині потрібно буде лише звернутися з короткою заявкою про бажання отримати субсидію і вказати решту членів родини. А ми вже самі шукаємо інформацію про доходи членів родини, майно і так далі», – розповіла Жолнович.
Жінка зазначила, що на окупованих територіях українці також отримують субсидії оскільки вона монетизована і приходить на картки. Але вже у липні буде проведена стандартна перевірка і перерахунок отриманих субсидій.
Жолнович повідомила, що 1 липня буде проведена верифікація. Її хочуть зробити автоматичною, щоб люди не відчули незручностей щодо такої перевірки.
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