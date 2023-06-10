Відібрали проби води: чи є загроза спалаху холери на Дніпропетровщині

Соцмережі та месенджери завалені дописами про те, що в Україні, а зокрема в тих регіонах, які знаходяться на Дніпрі, є загроза спалаху холери.
Проте панікувати не слід! На Дніпропетровщині фахівці постійно відбирають проби води і моніторять ситуацію. На зараз показники в нормі.
Про це повідомили у Дніпропетровській ОВА.
За словами Галини Шамичкової, завідувачки відділення Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб, останній спалах холери на Дніпропетровщині був 1994 року.
Попри це, ми постійно моніторимо стан водойм. З червня по вересень відбираємо проби води у визначених точках. За необхідності збільшуємо кількість ділянок, які необхідно перевірити. Усіх хворих на кишкові інфекції направляємо на додаткові обстеження. Робимо все, щоб попередити холеру. Нині загрози спалаху захворювання на Дніпропетровщині немає, – зазначила вона.
Та додала, що з настанням спеки зростає ризик зараження іншими кишковими інфекціями. Тому мешканці повинні подбати про своє здоров’я і дотримуватися певних рекомендацій:
Не поширюйте фейки та довіряйте тільки офіційним джерелам!
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Херсонщині після підриву Каховської ГЕС рівень води поступово падає, але затопленими залишаються тисячі будинків.
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