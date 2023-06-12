Потери врага превысили 216 тысяч военных убитыми: Генштаб обновил данные

Общие боевые потери российской армии по состоянию на 12 июня ориентировочно составили:

Украинские военные ликвидировали еще 540 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения армия страны-агрессора лишилась 216 180 воинов погибшими.

В Украине планируют упростить механизм получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных…

В Днепре «заложили» взрывоопасный предмет в торговом центре «Дафи».

Сегодня, 12 июня, в Днепре трамвайные и троллейбусные маршруты курсируют…

В связи с проведением ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК…

Отключение света в Днепре: где нет электроэнергии 12 июня В связи с проведением ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК сегодня, 12 июня, с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по нескольким адресам. просмотров

Как в Днепре работает общественный транспорт 12 июня Сегодня, 12 июня, в Днепре трамвайные и троллейбусные маршруты курсируют в штатном режиме по расписанию рабочего дня. просмотров

Субсидии будут предоставлять по-новому: чего ждать днепрянам В Украине планируют упростить механизм получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. просмотров

Ситуация на фронте сегодня 12 июня: что известно Россияне сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений. просмотров