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Потери врага превысили 216 тысяч военных убитыми: Генштаб обновил данные

Сегодня 10:00
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Украинские военные ликвидировали еще 540 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения армия страны-агрессора лишилась 216 180 воинов погибшими.

Новости Днепра про Потери врага превысили 216 тысяч военных убитыми: Генштаб обновил данные

Общие боевые потери российской армии по состоянию на 12 июня ориентировочно составили:

  • личного состава — около 216 180 (+540) человек ликвидировано,
  • танков — 3931 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин — 7636 (+5) ед,
  • артиллерийских систем — 3746 (+10) ед,
  • РСЗО — 601 (+0) ед,
  • средства ПВО — 362 (+0) ед,
  • самолетов — 314 (+0) ед,
  • вертолетов — 299 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3307 (+7),
  • крылатые ракеты — 1183 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6471 (+10) ед,
  • специальная техника — 510 (+1).

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Новости Днепра про Потери врага превысили 216 тысяч военных убитыми: Генштаб обновил данныеУкраїнська Новости Днепра про Потери врага превысили 216 тысяч военных убитыми: Генштаб обновил данныеРусский

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