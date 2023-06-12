Потери врага превысили 216 тысяч военных убитыми: Генштаб обновил данные

Общие боевые потери российской армии по состоянию на 12 июня ориентировочно составили:
Читайте также:
Автор:
В связи с проведением ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК…
Сегодня, 12 июня, в Днепре трамвайные и троллейбусные маршруты курсируют…
В Днепре «заложили» взрывоопасный предмет в торговом центре «Дафи».
В Украине планируют упростить механизм получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных…
В связи с проведением ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК сегодня, 12 июня, с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по нескольким адресам.
Сегодня, 12 июня, в Днепре трамвайные и троллейбусные маршруты курсируют в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
В Днепре «заложили» взрывоопасный предмет в торговом центре «Дафи».
В Украине планируют упростить механизм получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Россияне сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений.
В воскресенье, 11 июня, Украина в рамках обмена пленными с РФ вернула домой 95 защитников. Среди них 93 рядовых и сержантов и два офицера.
Захватите с собой зонт!
Если вы хотели найти себе четырехлапого друга, то этот день наступил.
Никопольцы продолжают исследовать дно Каховского моря.
Жители жилмассива Северный жалуются на нерегулярное водоснабжение.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!