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У багатоповерхівці в Дніпрі пролунав вибух: постраждав чоловік

Сьогодні 17:02
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Один із мешканців підірвав гранату.

Новости Днепра про У багатоповерхівці в Дніпрі пролунав вибух: постраждав чоловік

Увечері 10 червня мешканці багатоповерхівки на вулиці Євпаторійській здригнулися від вибуху. Як виявилося пізніше, їхній сусід, що живе на 5 поверсі, підірвав у квартирі гранату. Про це повідомляє Інформатор. 

Повідомляється, що 39-річний чоловік підірвав у своєму помешканні гранату ф-1. Внаслідок вибуху він отримав значні поранення. Постраждалого ушпиталили до лікарні. Попередньо, дніпрянин хотів вчинити самогубство. За словами знайомих, містянин неодноразово казав, що не хочу жити. 

Зверніть увагу! Якщо ваші рідні та знайомі мають депресивні стани, то краще звернутися до фахівців за допомогою. 

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Новости Днепра про У багатоповерхівці в Дніпрі пролунав вибух: постраждав чоловікУкраїнська

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