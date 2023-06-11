У багатоповерхівці в Дніпрі пролунав вибух: постраждав чоловік

Один із мешканців підірвав гранату.

Увечері 10 червня мешканці багатоповерхівки на вулиці Євпаторійській здригнулися від вибуху. Як виявилося пізніше, їхній сусід, що живе на 5 поверсі, підірвав у квартирі гранату. Про це повідомляє Інформатор.

Повідомляється, що 39-річний чоловік підірвав у своєму помешканні гранату ф-1. Внаслідок вибуху він отримав значні поранення. Постраждалого ушпиталили до лікарні. Попередньо, дніпрянин хотів вчинити самогубство. За словами знайомих, містянин неодноразово казав, що не хочу жити.

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