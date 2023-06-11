В многоэтажке в Днепре раздался взрыв: пострадал мужчина

Один из жителей взорвал гранату.

Вечером 10 июня жители многоэтажки на Евпаторийской улице вздрогнулись от взрыва. Как выяснилось позже, их сосед, живущий на 5 этаже, взорвал в квартире гранату. Об этом сообщает Информатор.

Сообщается, что 39-летний мужчина взорвал в своем доме гранату ф-1. В результате взрыва он получил значительные ранения. Пострадавшего госпитализировали в больницу. Предварительно, днепрянин хотел совершить самоубийство. По словам знакомых, горожанин неоднократно говорил, что не хочет жить.

Обратите внимание! Если у ваших родных и знакомых есть депрессивные состояния, то лучше обратиться к специалистам за помощью.

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