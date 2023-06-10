Cake or Fake: у Дніпрі виготовили солодку гітару (ФОТО)

Кондитер із Дніпра Дмитро Нікіфоренко знову зробив солодкий шедевр. Чоловік приготував торт у вигляді гітари – таке відчуття, що вона справжня.
Фото свого виробу Дмитро опублікував у Facebook.
Зазначається, що вага десерта – 4,5 кг. Начинка: медовий + вершковий бісквіт, крем Чіз + вишня.
Щоб зробити таку гітару, кондитеру знадобилося два дні.
День на гриф і день на все інше. Просто підсихає довго, – зазначив він.
Користувачі соцмережі у захваті від такого тортика:
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі приготували торт із грошей (ФОТО).
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