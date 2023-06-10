У Дніпрі на Перемозі біля Бартоломео сталася пожежа: коментар ДСНС

Пізніше у пресслужбі ДСНС розповіли подробиці інциденту. Повідомлення про займання надійшло на лінію «101» о 12:30.
На місці рятувальники з’ясували, що на відкритій території, поміж зелених насаджень горить суха рослинність на площі 0,003 га.
Пожежу локалізували о 12:42 та ліквідували о 12:49.
На щастя, ніхто не постраждав.
До гасіння займання залучили 4 чоловіка особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі горіла квартира у п’ятиповерхівці: вогнеборці врятували чоловіка.
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