Була вся синя: у Дніпрі 3-річна дитина опинилася на межі смерті через іграшку

У Дніпрі 3-річний малюк ледь не задихнувся через іграшку.

Як розповів медик Влад Боднюк, дитина гралася з іграшкою, яка розбирається і засунула одну із запчастин собі до носа. Малюк почав сильно кашляти, задихатися та синіти, тому схвильована мама покликала на допомогу медиків екстреної меддопомоги.

Бригада медиків швидкої, яка прибула за декілька хвилин, оглянула малюка. Стороннього предмету у верхніх дихальних шляхах вже не було, але дитина все ще кашляла та сама синюшність тіла.

Надавши невідкладну допомогу у вигляді інсуфляції зволоженого та теплого кисню, дитину було доставлено до профільного медичного закладу міста. Закликаємо вас бути уважними з дітьми, пильнувати їх, коли вони граються з предметами, що потенційно можуть потрапити до носа чи рота, – зазначив медик.

Нагадаємо, раніше у лікарні Дніпра врятували воїна, якому ворожий уламок пробив легені.

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