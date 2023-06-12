Мешканець Дніпра отримував доступ до номерів загиблих військових та крав гроші з їхніх рахунків

Як з’ясували правоохоронці, 32-річний мешканець Дніпра перевипускав SIM-картки й у такий спосіб отримував доступ до фінансових номерів телефонів військовослужбовців, які перебувають у полоні, загинули чи зникли безвісти. Далі зловмисник заходив до акаунтів онлайн-банкінгу і пересилав гроші на підконтрольні рахунки.
Всього шахрай “вивів” гроші із рахунків 19 військовослужбовців на суму понад 3 млн грн.
Зловмисника встановили та затримали, а гроші вдалося повернути, зокрема в результаті оперативного блокування рахунків підозрюваного.
Щоб не стати жертвою шахраїв, скасуйте функцію віддаленої заміни SIM-карти, звернувшись до оператора стільникового зв’язку, – рекомендують правоохоронці.
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