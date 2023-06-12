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  • Житель Днепра получал доступ к номерам погибших военных и воровал деньги с их счетов

Житель Днепра получал доступ к номерам погибших военных и воровал деньги с их счетов

Сегодня 14:57
просмотров

Всего мошенник украл более 3 млн грн.

Новости Днепра про Житель Днепра получал доступ к номерам погибших военных и воровал деньги с их счетов

Как выяснили правоохранители, 32-летний житель Днепра перевыпускал SIM-карты и таким образом получал доступ к финансовым номерам телефонов военнослужащих, которые находятся в плену, погибли или пропали без вести. Далее злоумышленник заходил в аккаунты онлайн-банкинга и пересылал деньги на подконтрольные счета.

Всего мошенник «вывел» деньги со счетов 19 военнослужащих на сумму более 3 млн грн.

Злоумышленника установили и задержали, а деньги удалось вернуть, в том числе в результате оперативной блокировки счетов подозреваемого.

Чтобы не стать жертвой мошенников, отмените функцию удаленной замены SIM-карты, обратившись к оператору сотовой связи, – рекомендуют правоохранители.

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