В Днепре снова откроют ТЦ, в который попала ракета два месяца назад

«Апполо» возвращается к работе. Об этом администрация торгово-развлекательного комплекса рассказала в своих соцсетях.
ТЦ снова откроет свои двери почти ровно через два месяца после атаки – 27 февраля.
29 декабря 2023 из-за попадания ракеты были разрушены и повреждены магазины, фудкорты и другие рекреации внутри развлекательного комплекса.
Напомним, в тот день россияне нанесли массированный ракетный удар по Днепру. Кроме ТЦ из-за этой атаки в городе были повреждены роддом, около 20 многоэтажек, школы, амбулатории, библиотека.
Тогда погибли шесть человек, которые были рядом с местами прилетов.
Раньше мы показывали, как изнутри выглядит ТЦ, куда попала ракета 29 декабря.
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