Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре снова откроют ТЦ, в который попала ракета два месяца назад

Сегодня 15:54
просмотров

В ТРК "Апполо" анонсировали дату открытия торгового центра, который месяц назад разрушила ракета.

Новости Днепра про В Днепре снова откроют ТЦ, в который попала ракета два месяца назад

«Апполо» возвращается к работе. Об этом администрация торгово-развлекательного комплекса рассказала в своих соцсетях.

ТЦ снова откроет свои двери почти ровно через два месяца после атаки – 27 февраля.

29 декабря 2023 из-за попадания ракеты были разрушены и повреждены магазины, фудкорты и другие рекреации внутри развлекательного комплекса.

Напомним, в тот день россияне нанесли массированный ракетный удар по Днепру. Кроме ТЦ из-за этой атаки в городе были повреждены роддом, около 20 многоэтажек, школы, амбулатории, библиотека.

Тогда погибли шесть человек, которые были рядом с местами прилетов.

Раньше мы показывали, как изнутри выглядит ТЦ, куда попала ракета 29 декабря.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре снова откроют ТЦ, в который попала ракета два месяца назадУкраїнська Новости Днепра про В Днепре снова откроют ТЦ, в который попала ракета два месяца назадРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Как в Днепре зарегистрировать ФОП для работы в Instagram: инструкция
Новости Днепра
Сегодня 17:22
Как в Днепре зарегистрировать ФОП для работы в Instagram: инструкция

Для любого вида трудовой деятельности, в том числе и продажи…

Как раньше выглядел кинотеатр «Спутник» в Днепре: что будет на его месте (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 14:22
Как раньше выглядел кинотеатр «Спутник» в Днепре: что будет на его месте (ФОТО)

В начале февраля стало известно, что здание, где находился кинотеатр…

Как в Днепре выглядел исчезнувший павильон, где собрались любители шахмат (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 12:25
Как в Днепре выглядел исчезнувший павильон, где собрались любители шахмат (ФОТО)

Парк Глобы в Днепре за все время своего существования пережил…

На Днепропетровщине вражеский БпЛА попал в машину, два человека пострадали
Новости Днепра
17.02.2024 11:36
На Днепропетровщине вражеский БпЛА попал в машину, два человека пострадали

Враг сегодня снова атаковал Никопольщину и использовал БпЛА.

Последние новости

Как в Днепре зарегистрировать ФОП для работы в Instagram: инструкция
Как в Днепре зарегистрировать ФОП для работы в Instagram: инструкция

Для любого вида трудовой деятельности, в том числе и продажи товаров либо услуг в Instagram, Facebooк и других социальных сетях в Украине необходимо быть зарегистрированным физическим-лицом предпринимателем. Зарегистрировать ФОП можно в любом городе, но уплаченные налоги будут автоматически «идти» в…

Сегодня 17:22
2
просмотров
В одном из парков Днепра теперь можно тренировать собак
В одном из парков Днепра теперь можно тренировать собак

В Днепре обустроили зону для тренировки собак.

Сегодня 16:48
просмотров
Круизы по всему миру: Увлекательные путешествия на круизных лайнерах
Круизы по всему миру: Увлекательные путешествия на круизных лайнерах

Кругосветный круиз - это длительный круизный маршрут, который охватывает несколько континентов и длится несколько месяцев. Эти эпические путешествия позволяют путешественникам обогнуть земной шар по морю и посетить множество мест по пути.

Сегодня 16:30
7
просмотров
На Львовщине мальчик нашел в парке боеприпас и принес его домой
На Львовщине мальчик нашел в парке боеприпас и принес его домой

Никогда не трогайте подозрительные предметы, а сразу звоните "101" или "102"!

Сегодня 15:21
4
просмотров
Адвокат из Днепра делал из айтишников псевдоволонтеров, чтобы те могли сбежать из Украины
Адвокат из Днепра делал из айтишников псевдоволонтеров, чтобы те могли сбежать из Украины

СБУ в Днепре разоблачила адвоката, который помогал уклонистам выезжать за границу, сообщили в ведомстве.

Сегодня 15:06
1
просмотров
Жители Днепра «захватили» часть двора для частной стоянки: чем все закончилось
Жители Днепра «захватили» часть двора для частной стоянки: чем все закончилось

В Днепре на Майнуловском проспекте жители дома устроили неофициальную частную стоянку, чтобы соседи не могли оставлять там машины.

Сегодня 14:33
7
просмотров
В Днепре более 120 домов отключили от отопления: адреса и причина
В Днепре более 120 домов отключили от отопления: адреса и причина

Сегодня, 19 февраля, в Днепре более 120 домов остались без отопления.

Сегодня 14:28
8
просмотров
Как раньше выглядел кинотеатр «Спутник» в Днепре: что будет на его месте (ФОТО)
Как раньше выглядел кинотеатр «Спутник» в Днепре: что будет на его месте (ФОТО)

В начале февраля стало известно, что здание, где находился кинотеатр «Спутник» ждет реконструкция. Вместо залов для просмотра фильмов тут сделают административно-информационный центр отдела «Коммуникационный центр Службы 112» в городе Днепр.

Сегодня 14:22
6
просмотров
В Кривом Роге пьяный мужчина с кулаками «напал» на заправку
В Кривом Роге пьяный мужчина с кулаками «напал» на заправку

Объяснить, почему он это сделал, мужчина не смог.

Сегодня 13:18
9
просмотров
В Днепре черная ворона возглавила стаю белых цапель: фотограф снял странный союз на камеру
В Днепре черная ворона возглавила стаю белых цапель: фотограф снял странный союз на камеру

Днепровская ворона решила воплотить в жизнь сказку о противном утенке, который стал красивым лебедем.

Сегодня 13:18
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх