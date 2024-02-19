“Апполо” повертається до роботи. Про це адміністрація торговельно-розважального комплексу розповіла у своїх соцмережах.
ТЦ знову відкриє свої двері майже рівно через два місяці після атаки – 27 лютого.
29 грудня 2023 року через влучання ракети були зруйновані та пошкоджені магазини, фудкорти й інші рекреації всередині розважального комплексу.
Нагадаємо, у той день росіяни завдали масованого ракетного удару по Дніпру. Крім ТЦ через цю атаку у місті були пошкоджені пологовий будинок, близько 20 багатоповерхівок, школи, амбулаторії, бібліотека.
Тоді загинуло шестеро людей, які були поруч з місцями прильотів.
Раніше ми показували, як зсередини виглядає ТЦ, куди влучила ракета 29 грудня.
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