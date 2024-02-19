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Адвокат з Дніпра робив з айтівців псевдоволонтерів, аби ті могли втекти з України

Сьогодні 15:06
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СБУ у Дніпрі викрила адвоката, який допомагав ухилянтам виїжджати за кордон, повідомили у відомстві. 

Новости Днепра про Адвокат з Дніпра робив з айтівців псевдоволонтерів, аби ті могли втекти з України

У Дніпрі виявили канал незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку.

Схему організував місцевий адвокат, який вів юридичну практику. У вільний від основної роботи час фігурант пропонував потенційним призовникам своє “сприяння” у нелегальному виїзді до Євросоюзу. Своїх клієнтів “оформлював” як водіїв благодійних фондів.

Для цього адвокат готував листи від імені благодійних організацій і направляв їх до військово-цивільних адміністрацій. У документах метою виїзду за кордон зазначалось придбання гуманітарної допомоги та її транспортування до України з європейських країн. 

Такса “ділка” для охочих незаконно залишити країну у період бойових дій становила 6 тисяч доларів США.

Попередньо в СБУ встановили, що незаконний канал створювався для конкретної категорії осіб – спеціалістів IT-сфери.

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи.

Наразі організатора каналу затримано та повідомлено про підозру за ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також перевіряють причетність до схеми співробітників державних установ.

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Новости Днепра про Адвокат з Дніпра робив з айтівців псевдоволонтерів, аби ті могли втекти з УкраїниУкраїнська

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