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  • Адвокат из Днепра делал из айтишников псевдоволонтеров, чтобы те могли сбежать из Украины

Адвокат из Днепра делал из айтишников псевдоволонтеров, чтобы те могли сбежать из Украины

Сегодня 15:06
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СБУ в Днепре разоблачила адвоката, который помогал уклонистам выезжать за границу, сообщили в ведомстве.

Новости Днепра про Адвокат из Днепра делал из айтишников псевдоволонтеров, чтобы те могли сбежать из Украины

В Днепре был обнаружен канал незаконного выезда за границу украинских граждан призывного возраста.

Схему организовал местный адвокат, ведший юридическую практику. В свободное от основной работы время фигурант предлагал потенциальным призывникам свое «содействие» в нелегальном выезде в Евросоюз. Своих клиентов «оформлял» в качестве водителей благотворительных фондов.

Для этого адвокат готовил письма от имени благотворительных организаций и направлял их военно-гражданским администрациям. В документах целью выезда за границу отмечалось приобретение гуманитарной помощи и ее транспортировку в Украину из европейских стран.

Такса «дельца» для желающих незаконно покинуть страну в период боевых действий составила 6 тысяч долларов США.

Предварительно в СБУ установили, что незаконный канал создавался для конкретной категории лиц – специалистов IT-сферы.

В ходе обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и черновые записи.

В настоящее время организатор канала задержан и сообщен о подозрении по ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Также проверяют причастность к схеме сотрудников государственных учреждений.

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