В Днепре рыбаков могут оштрафовать на 3,5 тыс. грн: в чем дело

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С 15 февраля в Днепре и области начинается запрет на вылов щуки. Ограничение будет действовать на период нереста — до 31 марта.

Об этом сообщает Днепропетровский рыбоохранный патруль.

Запрет распространяется на все рыбохозяйственные водные объекты (и их части) области.

Щука — одна из немногих рыб наших водоемов, нерестовая активность которой начинается при температуре воды 3-5°C, что ниже по сравнению с нерестовыми температурами других видов. С целью защиты производителей в преднерестовый и нерестовый периоды, срок нерестового запрета на вылов щуки должен распространяться не только на период отложения икры, но и на время преднерестовой активности, — говорится в сообщении.

Отметим, за незаконную добычу щуки предусмотрено наказание от административной до уголовной ответственности, а также возмещение нанесенного рыбному хозяйству ущерба. Компенсация за один незаконно выловленный экземпляр щуки составляет 3 468 грн.

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