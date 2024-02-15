В Днепре рыбаков могут оштрафовать на 3,5 тыс. грн: в чем дело

С 15 февраля в Днепре и области начинается запрет на вылов щуки. Ограничение будет действовать на период нереста — до 31 марта.
Об этом сообщает Днепропетровский рыбоохранный патруль.
Запрет распространяется на все рыбохозяйственные водные объекты (и их части) области.
Щука — одна из немногих рыб наших водоемов, нерестовая активность которой начинается при температуре воды 3-5°C, что ниже по сравнению с нерестовыми температурами других видов. С целью защиты производителей в преднерестовый и нерестовый периоды, срок нерестового запрета на вылов щуки должен распространяться не только на период отложения икры, но и на время преднерестовой активности, — говорится в сообщении.
Отметим, за незаконную добычу щуки предусмотрено наказание от административной до уголовной ответственности, а также возмещение нанесенного рыбному хозяйству ущерба. Компенсация за один незаконно выловленный экземпляр щуки составляет 3 468 грн.
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