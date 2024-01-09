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  • В Днепре правоохранители искали взрывчатку в «МОСТ-сити» и «Дафи»: что известно

В Днепре правоохранители искали взрывчатку в «МОСТ-сити» и «Дафи»: что известно

Сегодня 08:53
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"Минеры" не успокаиваются.

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В понедельник, 8 января, в правоохранительные органы поступило два сообщения о минировании в Днепре — неизвестные угрожали взорвать ТРК «МОСТ-сити» и ТРЦ «Дафи».

Об этом рассказали в Днепровском городском совете.

Правоохранители обследовали торговые центры – никаких взрывных предметов они не обнаружили. Информация о минировании не подтвердилась.

Важно: если вы заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а звоните “101” или “102”!

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