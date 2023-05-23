В Днепре популярный трамвай сегодня приостановит работу: подробности

Сегодня, 23 мая, в Днепре с 11:00 до 13:00 трамваи №9 приостановят движение.
Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт» Днепровского городского совета.
Отмечается, что изменения связаны с удалением ветвей, которые растут в непосредственной близости от контактной сети на ул. Трамвайная – на участке от ул. Светлая до ул. Конотопская.
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре популярный трамвай на два дня изменит график движения.
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