В Днепре популярный трамвай сегодня приостановит работу: подробности

Важная информация!

Сегодня, 23 мая, в Днепре с 11:00 до 13:00 трамваи №9 приостановят движение.

Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт» Днепровского городского совета.

Отмечается, что изменения связаны с удалением ветвей, которые растут в непосредственной близости от контактной сети на ул. Трамвайная – на участке от ул. Светлая до ул. Конотопская.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре популярный трамвай на два дня изменит график движения.

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