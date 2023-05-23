У Дніпрі популярний трамвай сьогодні призупинить роботу: подробиці

Сьогодні, 23 травня, у Дніпрі з 11:00 до 13:00 трамваї №9 призупинять рух.
Про це повідомили у КП «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради.
Зазначається, що зміни пов’язані з видаленням гілок дерев, що ростуть в безпосередній близькості від контактної мережі на вул. Трамвайна – на ділянці від вул. Світла до вул. Конотопська.
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі популярний трамвай на два дні змінить графік руху.
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Александра Лучка
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