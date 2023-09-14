В Днепре по свежей выпечке в Varus гуляют мухи (ФОТО)

В Днепре в Varus, что на проспекте Богдана Хмельницкого, 16, по свежей выпечке гуляют мухи.
На фото видно, что выпечка не упакована, поэтому по ней свободно ползают насекомые.
Отметим, мухи являются переносчиками возбудителей опасных инфекционных болезней человека: дизентерии, холеры, брюшного тифа, паратифов. А также они могут переносить яйца разных видов глистов, различные бактерии, провоцирующие дуоденит, гастрит, язву 12-перстной кишки и желудка.
Поэтому лучше покупайте выпечку, которая упакована!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в АТБ продают выпечку с сюрпризом.
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