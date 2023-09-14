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У Дніпрі по свіжій випічці в Varus гуляють мухи (ФОТО)

Сьогодні 18:10
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Досить неприємний сюрприз.

Новости Днепра про У Дніпрі по свіжій випічці в Varus гуляють мухи (ФОТО)

У Дніпрі у Varus, що на проспекті Богдана Хмельницького, 16, по свіжій випічці гуляють мухи. 

На фото видно, що випічка не запакована, тому по ній вільно повзають комахи. 

Новости Днепра про У Дніпрі по свіжій випічці в Varus гуляють мухи (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі по свіжій випічці в Varus гуляють мухи (ФОТО)

Зазначимо, мухи – є переносниками збудників небезпечних інфекційних хвороб людини: дизентерії, холери, черевного тифу, паратифів. А також вони можуть переносити яйця різних видів глистів, різні бактерії, що провокують дуоденіт, гастрит, виразку 12-палої кишки та шлунка.

Тому краще купуйте випічку, яка запакована!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в АТБ продають випічку з сюрпризом.

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