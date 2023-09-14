У Дніпрі по свіжій випічці в Varus гуляють мухи (ФОТО)

У Дніпрі у Varus, що на проспекті Богдана Хмельницького, 16, по свіжій випічці гуляють мухи.
На фото видно, що випічка не запакована, тому по ній вільно повзають комахи.
Зазначимо, мухи – є переносниками збудників небезпечних інфекційних хвороб людини: дизентерії, холери, черевного тифу, паратифів. А також вони можуть переносити яйця різних видів глистів, різні бактерії, що провокують дуоденіт, гастрит, виразку 12-палої кишки та шлунка.
Тому краще купуйте випічку, яка запакована!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в АТБ продають випічку з сюрпризом.
Читайте також:
Автор:
Тепер у Дніпрі можна розлучитись без відвідування різних державних установ.…
З дніпрян, які накопичили значну заборгованість за воду, будуть стягувати…
У Дніпрі будується дуже багато нових ЖК, переважно всі вони…
Лікарі "наварили" мільйон гривень за неіснуючих пацієнтів.