У Дніпрі по свіжій випічці в Varus гуляють мухи (ФОТО)

Досить неприємний сюрприз.

У Дніпрі у Varus, що на проспекті Богдана Хмельницького, 16, по свіжій випічці гуляють мухи.

На фото видно, що випічка не запакована, тому по ній вільно повзають комахи.

Зазначимо, мухи – є переносниками збудників небезпечних інфекційних хвороб людини: дизентерії, холери, черевного тифу, паратифів. А також вони можуть переносити яйця різних видів глистів, різні бактерії, що провокують дуоденіт, гастрит, виразку 12-палої кишки та шлунка.

Тому краще купуйте випічку, яка запакована!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в АТБ продають випічку з сюрпризом.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: