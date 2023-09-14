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В Кривом Роге посреди дороги умер мужчина: что известно

Сегодня 14:55
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Причину смерти мужчины будут устанавливать судмедэксперты.

Новости Днепра про В Кривом Роге посреди дороги умер мужчина: что известно

Сегодня, 14 сентября, в Кривом Роге посреди дороги умер мужчина. Отмечается, что ему было 82 года.

По словам очевидцев, дедушка шел по дороге, внезапно упал и умер.

На место вызвали медиков и правоохранителей.

Как сообщает “Информатор. Кривой Рог”, на теле умершего не обнаружили никаких следов насильственной смерти. Его направили на судебно медицинскую экспертизу.

Все обстоятельства произошедшего будут выяснять правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Рабочей женщина попала под трамвай: что с ней.

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