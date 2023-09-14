В Кривом Роге посреди дороги умер мужчина: что известно

Сегодня, 14 сентября, в Кривом Роге посреди дороги умер мужчина. Отмечается, что ему было 82 года.
По словам очевидцев, дедушка шел по дороге, внезапно упал и умер.
На место вызвали медиков и правоохранителей.
Как сообщает “Информатор. Кривой Рог”, на теле умершего не обнаружили никаких следов насильственной смерти. Его направили на судебно медицинскую экспертизу.
Все обстоятельства произошедшего будут выяснять правоохранители.
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